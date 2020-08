UNIVERSIDADE Encerra hoje inscrição na lista de espera do Prouni Bolsas oferecidas pelo programa do Governo Federal são de 100% ou 50%

20 AGO 2020 - 17h:00 Por Beatriz Magalhães/CBN

Encerra hoje, 20, as inscrições para lista de espera do Programa Universidade para Todos. A incrição pode ser realizada na página do Prouni. Confira: