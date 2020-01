CBN MOTORS Encontro de carros clássicos e tunados vai agitar a Capital Paulo Cruz e Leandro Gameiro entrevistam os organizadores do DDRTour

25 JAN 2020 - 10h:32 Por Gabi Couto / CBN

No próximo dia 02 de fevereiro acontece em Campo Grande o que promete ser o maior encontro de veículos já realizados na capital, antigos, rebaixados e outros segmentos automotivos estarão presentes. Saiba todos os detalhes e como participar nesta entrevista.

Paulo Cruz fala ainda do teste que fez com o novo Volkwagem Polo GTS que chega para ser o novo esportivo da marca alemã no Brasil.