VIVA CASA CBN Energia Solar traz vantagem, mas ainda gera dúvida no usuário Sustentabilidade e economia estão entre os pontos mais atraentes para quem investe

11 JAN 2020 - 11h:56 Por Luciane Mamoré/Redação CBN

A tecnologia avança e torna a instalação de placas fotovoltaicas para geração de energia solar em unidades individuais como residências ou comércios, cada vez mais atraente. Porém em outubro do ano passado, uma proposta de taxação feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL inviabilizava o setor, por isso empresários, acadêmicos e usuários se organizaram no Movimento Solar Livre para garantir a liberação do uso do sol.

O empresário sul-mato-grossense, Hewerton Martins é um dos líderes do Movimento e esteve no Viva Casa explicando como se deu a organização e os avanços já conquistados em pouco tempo.

No programa também teve a apresentação de uma plataforma desenvolvida pela concessionária de energia elétrica em Mato Grosso do Sul para agilizar o trabalho dos engenheiros para liberação dos projetos elétricos.