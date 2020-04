SERVIÇO Energisa auxilia no transporte de ventiladores para tratamento da covid-19 Em parceria com o Senai, concessionária vai ajudar 27 instituições de saúde do Estado

20 ABR 2020 - 10h:25 Por Isabelly Melo

Em parceria com o Senai, concessionária vai ajudar 27 instituições de saúde do Estado - Divulgação Energisa A Energisa, concessionária de energia elétrica que atende vários municípios de Mato Grosso do Sul se comprometeu em transportar do interior do Estado para a capital ventiladores pulmonares danificados, que irão auxiliar no tratamento dos pacientes com o novo coronavírus, para serem consertados no Senai. A iniciativa faz parte das ações do movimento Energia do Bem, criado pelo grupo Energisa para viabilizar ações emergenciais que ajudem a superar a crise provocada pela doença, como explica o diretor presidente da empresa, Marcelo Vinhaes. Confira a matéria na íntegra:

