EFEITO CORONA Energisa faz atendimento via Whatsapp durante surto de coronavírus O serviço online funciona 24h por dia e visa evitar aglomeração nas agências

18 MAR 2020 - 12h:12 Por Isabelly Melo

Por conta do decreto de pandemia do surto de coronavírus feito pela OMS (Organização Mundial da Saúde) a Energisa, concessionária de energia elétrica de Mato Grosso do Sul, está fazendo atendimento via whatsapp.

Através da atendente virtual, Gisa, os clientes podem solicitar serviços e informações sobre a conta de energia elétrica, como emissão da segunda via, mudança de titularidade, informar pagamento, verificar histórico de consumo, entre outros serviços. A assistente está disponível 24 horas por dia pelo número (67) 99980-0698.

Para iniciar o atendimento é só enviar um ‘oi’, e aguardar a resposta da assistente tendo em mãos o número da unidade consumidora, ou CPF do cliente, ou CNPJ em caso de empresas. A Energisa também oferece atendimento pelo site energisa.com.br, e pelo aplicativo para smartphone Energisa On.