OBRAS Energisa inicia reparos na rede elétrica de MS As obras acontecem de 9 a 15 de janeiro em seis cidades do Estado

9 JAN 2020 - 10h:26 Por Isabelly Melo

De 9 a 15 de janeiro a Energisa, concessionária de energia elétrica que atende 74 municípios de Mato Grosso do Sul, realizará obras de manutenção e melhorias no sistema elétrico em bairros de Campo Grande e de outros municípios do Estado.

O objetivo, segundo o gerente do departamento da construção e manutenção da distribuição da Energisa, Rodolfo ´Pinheiro, é garantir o fornecimento eficiente e seguro aos consumidores.

Entre as ações previstas está o deslocamento e a substituição de postes, fios e cabos de média e baixa tensão, além de limpeza de faixa, substituição de cruzetas, até à instalação de equipamentos mais modernos e ampliação da rede.

Os reparos da rede elétrica do interior começam nesta quinta-feira (09), em Terenos e Jaraguari.

Quinta-feira (09)

Sidrolândia - Pousada Rodrigues e Gomes e imediações (entre 10h e 16h)

Jaraguari - Região das fazendas Santa Amélia, Jardim e imediações (entre 9h e 15h)

Terenos - Região da fazenda Glória e imediações (entre 9h e 15h)

Sexta-feira (10)

Terenos - Planalto verde - Chácara Planalto Verde e imediações (entre 10h e 16h)

Segunda-feira (13)

Corguinho - Fazenda Califórnia e imediações (entre 11h30 e 17h30)

Terça-feira (14)

Camapuã - Região das Fazendas Itaporã, Reata, Diamante, Montana, Seriema e imediações (entre 8h e 14h)

Quarta-feira (15)

Terenos - Chácara do Sossego e imediações (entre 10h30 e 16h30)

Já o cronograma da capital será da seguinte maneira:

Sexta-feira (10)

Bairro Pioneiros - Rua Joaquim Alves Pereira, esquina com Rua Barão de Itapetininga e imediações - das 8h30 às 12h30

Conjunto Aero Rancho - Rua Onze de Outubro com Rua João Azuaga e imediações e Bairro Cabreúva e na Rua da Divisão com Rua Santa Quitéria e imediações - entre 9h e 15h

Sábado (11)

Parque Residencial Rita Vieira - Rua Padre João Delfino com Rua Camaru e imediações - entre 8h e 14h

Domingo (12)

Vila Glória - Avenida Fernando Correa da Costa com Rua Treze de Maio e imediações - entre 8h30 e 14h30

Terça-feira (14)

Bairro Tiradentes - Rua dos Servidores Públicos com Travessa dos Bombeiros e imediações - entre 8h30 e 12h

Sítio Santa Clara e imediações - entre 9h e 15h

Mata do Segredo - Rua Albatroz com Rua Nebrasca e imediações - entre 14h e 17h30

Quarta-feira (15)

Chácara dos Poderes - Rua Acrópoles com Rua Barra Bonita e imediações - entre 8h30 e 14h30

Segundo Rodolfo Pinheiro, as equipes destinadas a essas obras e manutenções são especializadas, tornando desnecessário o desligamento da rede elétrica. "Porém, por questões técnicas, e até mesmo de segurança, em alguns momentos se faz necessário o desligamento da rede, que pode levar até seis horas", explica o gerente.

Para mais informações e esclarecimentos entre em contato com a concessionária de energia elétrica pelo telefone 0800 722 7272 ou pelo site da empresa.