CAMPO GRANDE Energisa leva Projeto Nossa Energia para visitantes da Cidade do Natal Unidade móvel permanece no local até dia 06 de janeiro com dicas de economia de energia

24 DEZ 2019 - 17h:45 Por Redação



A beleza nos olhos dos campograndenses e dos turistas nesse período de Natal e Ano Novo está voltada para o encanto da Cidade do Natal. Cercado pelo espírito natalino, cores e luz, o espaço traz atrações, praça de alimentação e muita diversão para as famílias.

Desde 2015, a Energisa marca presença na Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. A iniciativa é realizada em parceria com a Prefeitura de Campo Grande.

A concessionária leva orientações ao público sobre o uso eficiente e seguro de energia elétrica. A ação acontece até o dia 06 de janeiro por meio da Unidade Móvel Educacional “Nossa Energia” – um veículo totalmente equipado para ações educativas, apresentação de experimentos científicos e dicas de economia de energia.

“Nosso intuito é investir em eventos que promovam a cultura, a educação e incentivem o desenvolvimento local; e neste período de férias, a Cidade do Natal é mais uma opção de entretenimento para as famílias da Capital e do interior do estado”, ressaltou Marcelo Vinhaes, diretor-presidente da Energisa.

Saiba mais sobre o projeto Nossa Energia

O Nossa Energia faz parte do Programa de Eficiência Energética da Energisa Mato Grosso do Sul, que segue as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Por meio de visitas aos municípios da área de abrangência da concessionária, além de efetuar o cadastro de famílias baixa renda na Tarifa Social de Energia Elétrica, o projeto oferece diversas atividades à população, como: ações educativas em escolas; palestras e apresentações de experimentos físicos no interior do veículo; evento em praça pública; substituição de lâmpadas convencionais por lâmpadas LED com Selo Procel de Economia de Energia e apresentações teatrais.

Além do projeto completo nos municípios, o veículo é utilizado em eventos sociais para abordar o tema com atividades interativas.

