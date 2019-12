MATO GROSSO DO SUL Energisa negocia mais de R$14,2 milhões de contas em atraso Com descontos de 100% dos encargos e em até 60 parcelas, campanha encerra sexta-feira (27)

26 DEZ 2019 - 15h:03 Por Isabelly Melo

Desde o dia 12 de novembro, a concessionária de energia negocia os débitos dos clientes. Até o dia 19 de dezembro mais de 10.400 pessoas aproveitaram a oportunidade para acertar as contas com a concessionária. Foram negociadas R$ 14,2 milhões em dívidas em todo o Estado.

“Essa campanha tem como objetivo atender nossos clientes com uma ou mais faturas com mais de 30 dias em atraso, oferecendo oportunidade diferenciada para terminar o ano sem o nome negativado e evitando cortes de energia. Queremos fazer a diferença na vida dessas famílias”, explicou Jonas Ortiz, coordenador Comercial da Energisa.

A campanha ‘Receita de Mestre’ garante desconto de 100% dos encargos para pagamentos à vista e possibilidade de parcelamento em até 60 meses, com desconto de até 50% dos encargos e parcela mínima de R$ 20. As condições estão sujeitas a análise, e a negociação do pagamento dos débitos pode ser feita pelo titular, munido do documento de identificação.

O agricultor Luiz Carlos Galiano, de 53 anos, trabalha há 21 anos em Juti - município localizado há 315 km da Capital. Lá, seu negócio produz 70 mil frangos por lote, totalizando 500 mil frangos por ano. Aproveitou a campanha para negociar sua dívida de R$ 7 mil reais, agora trabalha aliviado. “Meu barracão de frangos é climatizado, utiliza 100% de energia e fica 24 horas ligado. Fui na agência para negociar, dei entrada de R$ 700 reais e o restante parcelei em 24 vezes sem juros. Além de ser bem atendido, a negociação me ajudou muito”, relatou satisfeito.

Ano novo pode começar com nome limpo e também com a leveza que merece. Clientes interessados podem realizar as negociações pelo Call Center (0800 722 72 72) e também presencialmente nas agências de atendimento.

Em Campo Grande, Corumbá e Dourados o horário especial de atendimento das agências é das 8h às 12h. As demais agências do interior funcionam das 7h30 às 11h30. Exceto em Douradina e Taquarussu, que estarão fechadas.

Cadastro na Tarifa Social

Os clientes que já fizeram a negociação e estão com a conta de energia em dia, podem se cadastrar na Tarifa Social de Energia Elétrica, garantindo economia de até 65% nas próximas faturas.

Essa tarifa especial é voltada para pessoas cadastradas em programas sociais do governo federal, desempregadas, autônomos como diaristas e pedreiros. O pré-requisito é que sejam pessoas de baixa renda e tenham o cadastro no Número de Identificação Social (NIS) ou Número de Benefício (NB) atualizado.

Em Mato Grosso do Sul, existe um número expressivo de famílias que têm o direito, mas ainda não fizeram o cadastro. Ao todo, 87 mil famílias estão aptas a obter o desconto. Destas, 28 mil são de Campo Grande.