ENERGIA ELÉTRICA Energisa realiza cadastramento na tarifa social em aldeia urbana da Capital Ação ocorre após reunião entre representantes da empresa e lideranças indígenas

29 JAN 2020 - 13h:07 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

O Conselho dos Consumidores da Área de Concessão da Energisa (Concen) se reuniu, no último dia 21, com representantes da empresa e lideranças indígenas para tratar sobre a atualização do cadastro da tarifa social de energia elétrica.

De acordo com o gerente comercial da Energisa, a tarifa fornece um desconto na conta de energia para pessoas que se enquadram no perfil do projeto federal. “Baixa renda, aldeias indígenas e quilombolas são alguns dos segmentos que podem obter o desconto”, explica.

No sábado (01), ocorre a ação de cadastro na tarifa social na aldeia Água Bonita.

