NOME LIMPO Energisa realiza negociação com condições especiais Clientes podem parcelar os débitos com a empresa até 13 de novembro

12 NOV 2020 - 11h:57 Por Isabelly Melo

Em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) a Energia realiza campanha para regularização de débitos com a empresa até o dia 13 de novembro.

A concessionária de energia é umas das empresas que aderiram à campanha de recuperação de crédito Nome Limpo, possibilitando o recebimento e regularização dos créditos perdidos, contribuindo para o aquecer a economia local próximo as compras de Natal.

De acordo com o coordenador comercial da Energisa, Jonas Ortiz, a concessionária está analisando as condições de acordo com cada cliente, afim de que seja possível regularizar e seguir com os pagamentos da negociação, sem afetar a fatura dos próximos meses de energia elétrica. Confira a entrevista completa:

O atendimento segue até 13 de novembro, na Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, localizada na rua 15 de novembro, nº 390, das 8h às 18h.