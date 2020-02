FESTAS E EVENTOS Entenda a importância da educação cristã e a influência na sociedade José marques conversou com a diretora do Colégio Cristão Aliançados, Pollyaneh de Oliveira

1 FEV 2020 - 12h:03 Por Isabelly Melo

Neste sábado (01) José Marques recebeu a diretora do Colégio Cristão Aliançados, Pollyaneh de Oliveira, que falou sobre o papel do ensino cristão na sociedade atual. O colégio segue os princípios cristãos, ensinando não só o conteúdo curricular, mas também auxiliando na construção do caráter. Confira: