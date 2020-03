ENTREVISTA Entenda como deve funcionar Censo Demográfico 2020 do IBGE Coordenador operacional, Alex de Almeida, explicou que visitas também serão realizadas à noite

9 MAR 2020 - 13h:28 Por Ingrid Rocha/CBN

Neste ano o IBGE vai realizar o Censo Demográfico em todo o país. A oportunidade vai gerar mais de 208 mil vagas no Brasil, sendo 2.865 somente em Mato Grosso do Sul. Após o processo seletivo, os aprovados serão treinados e devem visitar as casas de segunda a domingo, sendo que os domicílios em que não tiverem moradores no momento da visita, o recenseador vai deixar um número para contato e o morador pode ligar no número para agendar uma visita. Em entrevista à CBN Campo Grande, o coordenador operacional do IBGE, Alex de Almeida, explicou como será feito o censo e como a população pode identificar. Além disso, o coordenador ainda destacou a importância do censo. Ouça os detalhes: