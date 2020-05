TECNOLOGIA Entenda como funcionam robôs desinfetantes No Brasil, desenvolvimento de tecnologia precisa de investimento

5 MAI 2020 - 11h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

Os robôs já são utilizados para limpeza urbana e na coleta de lixo em alguns países da Ásia. No Brasil, esta tecnologia ainda não é utilizada nas cidades. Em entrevista à CBN Campo Grande, a professora de Robótica e Inteligência Artificial da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e também membro do Instituto de Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas (IEEE), Esther Colombini, explicou como funcionam esses robôs, que precisam ser controlados por seres humanos, e ainda destacou que para desenvolver isso no Brasil seria necessário investimento. Ouça os detalhes: