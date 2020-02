CBN FESTAS E EVENTOS Entenda o que é e como funciona o Compliance Conjunto de disciplinas pode ser aplicado em empresas públicas e privadas para uma melhor gestão

22 FEV 2020 - 11h:24 Por José Marques

Quem esteve no CBN Festas e Eventos deste sábado, 22, foi o presidente da Comissão de Compliance e Governança da OAB, Dr. Marco Aurélio de Paula, e também, a sua vice, Dra. Beatriz Stuart, para falar sobre a política de conformidade de integridade das empresas, que, cada vez mais, vem sendo implementada, tanto no setor privado quanto no público em nosso país.

Os convidados também falaram sobre o primeiro meeting Mulheres em Compliance, que acontecerá no dia 31 de março, no plenário da OAB, das 8h às 11h, com a participação de duas empresárias locais, Regina Ferro eNatalie Pavan.

Confira: