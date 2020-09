CBN SAúDE Entenda o que é e como funciona o marcapasso O médico cardiologista, Guilherme Bertão explica em quais casos se faz necessário o uso do aparelho

24 SET 2020 - 12h:20 Por Marcus Moura/Isabelly Melo

Desconhecido pela maioria das pessoas que não precisam usá-lo, o marcapasso é um aparelho responsável por devolver a qualidade de vida a pessoas que tem problemas na frequência dos batimentos cardíacos. Criado de forma acidental no início dos anos 50 pelo engenheiro americano, Wilson Greatbatch, que queria apenas registrar os sons do coração, o uso do dispositivo transformou a realidade de milhões de pessoas ao redor do mundo.

No Brasil, o dia 23 de setembro foi batizado como Dia do Portador de Marcapasso. Quem explica como funciona e em quais casos ele é necessário é o médico cardiologista, Guilherme Bertão, convidado do quadro CBN Saúde. Confira: