NATAL DA SOLIDARIEDADE Entidade arrecada cestas básicas para famílias carentes Doações podem ser feitas até o dia 8 de dezembro na sede do Centro Espírita Fraternidade Anália Franco

3 DEZ 2020 - 09h:14 Por Ingrid Rocha/CBN

O Centro Espírita Fraternidade Anália Franco está arrecadando alimentos para 80 cestas básicas que serão entregues às famílias carentes de Campo Grande. Com o nome “Natal da Solidariedade Anália Franco”, a campanha é realizada desde 1997 e ao longo do tempo conseguiu atender ainda mais famílias, segundo o voluntário do projeto, Marlos Pereira.

A doação pode ser entregue no Centro Espírita Fraternidade Anália Franco (Rua Alberto Albertini, 394 - Jd. Los Angeles) ou agendar com os voluntários pelos telefones (3397-1876 ou 99882-5782) para buscar em casa. Ouça os detalhes:

Confira a lista de mantimentos que podem ser doados:

Feijão,

Óleo

Açúcar de 2kg

Farinha de mandioca

Fubá

Biscoito de sal

Achocolatado 500g

Leite