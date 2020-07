TRABALHO E TECNOLOGIA Entidades irão viabilizar acesso às vagas de emprego Parceria entre Funtrab, Fapec e UFMS foi firmada nesta semana para criação de novas ferramentas de tecnologia

23 JUL 2020 - 14h:15 Por Thais Cintra/ CBN

A Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), assinou o termo de cooperação técnica e Institucional junto à Fundação do Trabalho (Funtrab) e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) nesta semana. A parceria entre as entidades busca levar inovação para as ações de relacionamento da agência de emprego.

Está previsto no termo, a criação de aplicativos que fazem parte do pacote de ações inovadoras, denominado como Programa de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico das Relações de Trabalho (Tecnotrab). Além dos apps, o programa prevê mais seis ações que envolvem inovações tecnológicas, como o desenvolvimento da gestão da Funtrab com aplicação do Modelo Excelência de Gestão (MEG) e da transformação digital.

De acordo com o presidente da Funtrab, Marcos Henrique Derzi, o apoio da Fapec e UFMS ao programa será fundamental na formação dos candidatos. “Essa parceria será a primeira de muitas, principalmente na parte de capacitação para as pessoas que estão em busca de emprego”, pontuou o gestor.