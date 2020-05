CULTURA Entre mais de 12 mil inscritos, Vozmecê é selecionado em edital nacional Foram escolhidos 80 projetos pelo Brasil e o duo é um dos representantes de MS

22 MAI 2020 - 11h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

O duo Vozmecê foi selecionado no edital “Arte como Respiro” do Itaú Cultural. Foram mais de 12 mil inscritos no edital e 80 projetos foram selecionados. O duo formado por Ana Maria e Pedro Fattori, é um dos representantes de Mato Grosso do Sul e vai fazer uma live (data ainda não definida), que será exibida no canal da instituição. Em entrevista à CBN Campo Grande, Ana Maria, destacou que esta é também uma oportunidade para dar visibilidade para outros gêneros musicais do estado. Ouça os detalhes:

As informações sobre a live serão disponibilizadas na página do duo Vozmecê (https://www.facebook.com/duovozmece/)