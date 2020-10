ELEIÇÃO 2020 Entrevistas com candidatos a prefeito de CG são definidas por sorteio na CBN Participaram representantes de 14 das 15 candidaturas à Prefeitura

13 OUT 2020 - 10h:59 Por Alan Kaká/CBN

Na manhã desta terça-feira (13) foi feito sorteio que definiu a ordem de entrevistas dos candidatos a prefeito para o programa CBN Campo Grande. A partir do dia 22 de outubro os candidatos serão entrevistados ao vivo na rádio. A duração de cada entrevista será de 45 minutos, começando sempre às 10 horas.

O sorteio foi comandado pelo diretor de jornalismo do grupo RCN/CBN, Guilherme Filho, que apresentou as regras e os temas que serão abordados na entrevista. A ordem e as datas*, definidas por sorteio, para a participação dos candidatos ficou a seguinte:

Dia 22/10 - Esacheu Nascimento (PP);

Dia 23/10 - Marquinhos Trad (PSD);

Dia 26/10 - Tiago Carvalho (PCO);

Dia 27/10 - Dagoberto Nogueira (PDT);

Dia 28/10 - Sérgio Harfouche (Avante)

Dia 29/10 - Paulo Matos (PSC);

Dia 30/10 - Marcio Fernandes (MDB);

Dia 03/11- Cris Duarte (PSOL);

Dia 04/11- Marcelo Bluma (PV);

Dia 05/11 - Guto Scarpanti (NOVO);

Dia 06/11 - João Catan (PL);

Dia 09/11 - Marcelo Miglioli (SD);

Dia 10/11 - Vinicius Siqueira (PSL);

Dia 11/11 - Pedro Kemp (PT);

Dia 12/11 - Sidneia Tobias (PODEMOS);

*As datas das entrevistas e sua ordem podem sofrer alterações a pedido das candidaturas, desde que sejam acordadas as trocas entre os candidatos.