VIVA CASA CBN Equilíbrio entre arte e processo industrial faz marcenaria crescer Segmento ganha mercado por ter qualidade industrial com diferencial de feitio exclusivo

20 JUN 2020 - 12h:00 Por Luciane Mamoré/Ingrid Rocha

A marcenaria nasceu de uma habilidade manual, do mobiliário feito um a um para um processo mais industrial, com planos de corte e conhecimento apurado em design. Aliar o melhor das duas características tem feito o segmento crescer. O fabrico de placas de MDF, com as diferentes cores e texturas, metais, corrediças e puxadores disponíveis com mais qualidade e opções, permitem um acabamento de maior qualidade.

Nessa esteira, as marcenarias têm investido em equipamentos e especializando mão de obra para executar todo tipo de desenho desenvolvido por arquitetos e designers de interior. O empresário e engenheiro ambiental, Fabricio Santos há cinco anos enxergou uma oportunidade de negócio e nesse sábado (20), no Viva Casa CBN falou sobre sustentabilidade, inovação e beleza nos projetos de mobiliário. Confira o programa: