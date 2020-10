QUEIMADAS Equipe com 40 bombeiros vai ajudar o Pantanal Decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (05)

5 OUT 2020 - 09h:49 Por Ingrid Rocha/CBN

O Ministério da Justiça e Segurança Pública liberou uma equipe de 40 bombeiros para ajudar no combate aos incêndios no Pantanal. A decisão foi publicada na edição desta segunda-feira (05), no Diário Oficial da União. A ajuda já tinha sido confirmada na semana passada. Os profissionais vão atuar por 30 dias na região, mas o prazo pode ser prorrogado dependendo da situação. Ouça os detalhes: