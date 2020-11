CUIDADOS COM AS PESSOAS Equipe comprometida entrega mais que o esperado, analisa Shiozawa Eduardo Pinheiro, diretor-financeiro do grupo Auto Master, quis saber como trabalhar a confiança e um alto padrão de expectativas

Uma das questões que podem ser bem comuns entre os empresários é: como trabalhar a relação de confiança ao mesmo tempo que se mantém um alto padrão de expectativas? Para Ruy Shiozawa, CEO do Great Place To Work, quando se cuida das pessoas, todos as outras tarefas dentro da empresa ficam mais fáceis, ele dá um exemplo observado dentro do GPTW.

“Na pandemia, eu comecei a perceber que as pessoas estavam muito dedicadas, mas ao mesmo tempo muito tensas. Decidimos dar uma semana para cada um ir no médico, fazer exames, check-up. Quando você está mais preocupado você não vai no médico. Muitos me perguntaram se iríamos descontar das férias. Eu disse: não vou descontar das férias, vou acrescentar. Invés de quatro semanas, serão cinco. Resultado: as pessoas voltaram agradecidas e com uma energia quadruplicada. Nosso negócio caiu 70% no início da pandemia, mas não demitimos ninguém. Em outubro, nós tivemos um resultado melhor que o do mesmo período em 2019, que tinha sido o nosso melhor resultado da história. Elas me deram muito mais do que eu dei pra elas”, disse Shiozawa ao diretor financeiro do Grupo Auto Master, Eduardo Pinheiro, durante o encontro que aconteceu na terça-feira (17).

Shiozawa também ressaltou a importância da saúde mental, questão escancarada durante a pandemia. “Esse é um assunto que terá cada vez mais destaque”, completou. Esses e outros momentos da quinta palestra do projeto RCN/CBN em Ação - Live 2020 estão disponíveis no canal da CBN Campo Grande no Youtube.

