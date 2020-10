ESPORTE Equipe de MS participa da Copa do Brasil de Futsal 2020 Pela primeira vez a Apaefs, de Dourados, representará MS na competição nacional

13 OUT 2020 - 14h:25 Por Isabelly Melo

Com apoio da Fundesporte a Associação de Pais e Atletas da Escolinha de Futsal (Apaefs) disputa a primeira partida da Copa do Brasil de Futsal Masculina 2020 neste mês. A partida válida pela primeira fase, eliminatória, será no dia 28 de outubro, às 19 horas, contra a Associação Atlética Desportiva de Brasília.

A equipe sul-mato-grossense terá como mando de campo o Ginásio Municipal de Esportes “Marcelo Carbonaro Faleiros", em Itaporã, a cerca de 18 quilômetros de Dourados.

Já a partida de volta será em Brasília, no Ginásio de Esportes do Sesc Ceilândia, no dia 31 de outubro, às 18 horas. Quem vencer enfrenta, na segunda fase, o vencedor do duelo entre Associação Sorriso Futsal e Futsal de Alta Floresta, ambos de Mato Grosso.

Esta será a primeira participação da Apaefs na Copa do Brasil de Futsal. O time Douradense garantiu vaga no torneio nacional após faturar o título do campeonato sul-mato-grossense de futsal em 2019. Para o capitão da equipe, John Lenos Santos, a participação tem grande significado, “Para a nossa escolinha tem um significado muito importante, porque a categoria adulta acaba sendo bem visada para as nossas outras categorias de base. E não seu nem como explicar a importância que tem para esses garotos”.

A maior parte do elenco, que tem 17 atletas, é constituída por jovens das categorias sub-17 e sub-20 da equipe, formados na própria agremiação. Segundo John Lenos a equipe já treina há mais de um mês no ginásio em Itaporã, local da primeira partida.

Além do entrosamento, por ter a base do time mantida em quase todas as competições disputadas, uma das principais características da Apaefs é a marcação intensa. Segundo John, o contra-ataque também pode ser o diferencial da equipe. “O ponto forte da nossa equipe é a marcação né, sempre foi. E eu acho que o nosso aspecto surpresa pode ser essa juventude, a meninada, porque a gente vai apostar nos contra-ataques” revelou o capitão.

A Copa do Brasil terá 16 participantes, com disputas em quatro fases, no sistema “mata-mata”, em jogos de ida e volta. De acordo com o regulamento, só avança à próxima etapa a equipe que vencer as duas partidas, ida e volta, ou ganhar o primeiro duelo e empatar o segundo. O saldo de gols não será levado em consideração.

