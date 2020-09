BRASÍLIA Ernesto Araújo defende mais uma vez o secretário de Trump Segundo o ministro, a visita de Mike Pompeo foi para ajudar os venezuelanos

25 SET 2020 - 06h:15 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou em audiência no Senado que não houve ameaça à Venezuela por parte do Secretário Mike Pompeo, durante visita a Boa Vista. Segundo Araújo, Pompeo visitou Roraima para acompanhar a Operação Acolhida, que recebe venezuelanos no Brasil. Ouça os detalhes: