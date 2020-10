CBN ELEIÇÕES 2020 Esacheu quer reduzir tarifa do ônibus e implantar metrô Candidato do Progressista abriu a série de entrevista com os candidatos a prefeitura de Campo Grande

22 OUT 2020 - 13h:57 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

Candidato do Progressista abriu a série de entrevista com os candidatos a prefeitura de Campo Grande - Foto: Isabelly Melo/CBN O candidato a prefeito Esacheu Nascimento (Progressistas) apontou como uma de suas prioridades a redução da tarifa de transporte coletivo e a implantação na cidade do trem metropolitano (metro) suspenso. Segundo ele as duas medidas são possíveis a partir de uma revisão da gratuidade e melhoria da infraestrutura do sistema viário e da formação de Parceria Público Privada para atrair investimentos. Esacheu foi o primeiro entrevistado da série Eleições 2020 do programa CBN Campo Grande, na rádio CBN. Na mesma entrevista que concedeu nesta quinta-feira (22) aos jornalistas Ginez César e Guilherme Filho, o candidato falou ainda de suas propostas para a Educação, melhorando a qualidade de ensino e valorizando os profissionais do setor, e na Saúde, valendo-se de sua experiência como presidente da Santa Casa por quatro anos, também apresentou propostas para garantir melhor atendimento à população. Com críticas à atual administração, Esacheu disse que os desafios podem ser vencidos qualificando a gestão da cidade e garantindo a participação da comunidade. Ele defendeu também a criação de um Conselho de Desenvolvimento Sustentável como caminho para orientar a recuperação da economia de Campo Grande. Na série de entrevistas do quadro o entrevistado da sexta-feira (23) será o ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD) candidato à reeleição. Confira a entrevista:

