EDUCAÇÃO Escolas cívico-militares começam aulas na próxima semana Coordenadora estadual, Eliana Verneck, explicou como funcionará modelo na Capital

28 FEV 2020 - 14h:31 Por Ingrid Rocha/CBN

As aulas das escolas cívico-militares começam nesta segunda-feira (02). Em Mato Grosso do Sul três escolas estão aderindo ao novo modelo. São elas: Escola Estadual Professor Elpídio Ferreira Dias (no Jardim Anache, em Campo Grande), Escola Estadual Marçal de Souza Tupã-Y (no Los Angeles) e a Escola Municipal José de Souza Damy (em Corumbá). Em entrevista à CBN Campo Grande, a coordenadora estadual do modelo cívico-militar, professora Eliana Verneck, explicou como o modelo do Governo Federal vai funcionar em Campo Grande. Confira: