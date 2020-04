EFEITO CORONA Escolas de Dourados terão férias antecipadas Período de recesso terá início no mês de maio

29 ABR 2020 - 09h:45 Por Ingrid Rocha/CBN

As escolas municipais de Dourados vão ter as férias antecipadas para o mês de maio. A decisão veio após o anúncio feito pelo Governo do Estado, de antecipar o recesso do mês de julho para o próximo mês. Ouça os detalhes: