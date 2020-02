CARNAVAL Escolas de samba desfilam hoje na Capital Primeiro dia tem quatro escolas programadas para entrar na avenida

24 FEV 2020 - 11h:14 Por Ingrid Rocha/CBN

As escolas de samba de Campo Grande entram na avenida nesta segunda-feira (24) para o primeiro dia de desfile. Neste ano a novidade é a mudança nos jurados. Foram convidados jurados de outros estados para julgarem as escolas. A escola mirim Herdeiros do Samba abre o primeiro dia de desfile, mas não compete.

Em seguida é a vez da Unidos do Aero Rancho, Unidos do Cruzeiro e Cinderela Tradição do José Abrão. Na terça-feira (25) é a vez da Igrejinha abrir o desfile. Logo após entra a atual campeã do carnaval da Capital, Unidos da Vila Carvalho.

A terceira é a Deixa Falar e encerrando a noite a Catedráticos do Samba. Em entrevista a CBN Campo Grande o presidente da Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande, Eduardo de Souza, falou sobre os últimos preparativos. Confira: