EDUCAÇÃO Escolas estaduais ficam fechadas até fim de julho Com essa decisão, a rede estadual de ensino vai manter apenas as aulas remotas

27 JUN 2020 - 08h:31 Por Redação

O governo do Estado decidiu manter as escolas estaduais fechadas até 31 de julho. O anuncio foi feito pelo governador Reinaldo Azambuja na quinta-feira (25) e o decreto com as novas normas publicado no dia seguinte (26). Com essa decisão , a rede estadual de ensino vai manter apenas as aulas remotas pela televisão em canal contratado pelo governo e pelas redes sociais. Os alunos que não tem acesso à internet continuarão recebendo o material impresso.

Segundo o governador, a decisão foi tomada em função do “crescimento exponencial” dos casos de Covid-19 no Estado, e também em razão dos índices cada vez mais reduzidos de isolamento social (abaixo de 40% na maioria das cidades). Diante disso, o governador entende que não existem as condições necessárias para o retorno das aulas presenciais em todo o Estado. Ele voltou a insistir na necessidade de aumentar o isolamento assegurando que, enquanto esse quadro não se alterar, os alunos deverão permanecer em casa.

A medida anunciada vale para 210 mil estudantes matriculados nas 345 unidades da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE/MS), que seguirão com atividades remotas até o encerramento do segundo bimestre, no dia 31 de julho.

