EDUCAÇÃO Escolas estaduais têm aulas particulares para alunos com dificuldade Pais ou responsáveis devem ligar na escola para realizar o agendamento

6 OUT 2020 - 10h:57 Por Ingrid Rocha/CBN

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul publicou o decreto que suspende as aulas presenciais nas escolas estaduais. Os alunos continuarão com aulas remotas até o final do ano. No decreto foi divulgado as medidas para ajudar os estudantes que estão com dificuldade neste momento. Os pais ou responsáveis podem agendar aulas particulares e também é possível solicitar a utilização de computadores. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, todas as medidas de biossegurança serão aplicadas em ambos os casos. Ouça os detalhes: