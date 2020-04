EFEITO CORONA Escolas Estaduais terão plataforma digital durante pandemia Secretaria de Educação firmou uma parceria com Google

22 ABR 2020 - 11h:47 Por Ingrid Rocha/CBN

A Secretaria Estadual de Educação firmou uma parceria com Google para auxiliar estudantes durante a pandemia. Os alunos e professores terão uma plataforma digital disponível para ajudar no aprendizado. O anúncio foi feito pelo secretário de Gestão Estratégica, Eduardo Riedel durante a live do Governo do Estado nesta quarta-feira (22). Ouça os detalhes: