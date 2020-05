EDUCAÇÃO Escolas particulares buscam saída para crise da pandemia Presidente da Associação das Instituições de Ensino Particulares afirma que momento exige serenidade para sair da crise

13 MAI 2020 - 12h:20 Por Redação/CBN

As escolas e instituições de ensino particulares, a exemplo de outros segmentos da economia, estão enfrentando um momento de muitas dificuldades por conta da pandemia do novo coronavírus. Essa semana, após inúmeras reuniões, a Defensoria Pública junto com o Ministério Público, formalizou um acordo com diversas instituições particulares de ensino e suas entidades representativas.

Ficou acertado que os estabelecimento darão desconto de 10% no valor integral da mensalidade em todos os contratos. A medida será retroativa ao dia 1º de abril e terá validade enquanto perdurar a suspensão das aulas presenciais. O presidente da Associação das Instituições de Ensino Particulares, Lúcio Neto, afirma que as escolas têm realidades diferentes e que o momento exige serenidade e bom senso. Disse ainda que as escolas, dentro de suas possibilidades, estão ouvindo as demandas dos pais e estão sensíveis a tudo o que está acontecendo. Confira a entrevista.