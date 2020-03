EFEITO CORONA Espaços públicos e pontos estratégicos passam por desinfecção Ideia é diminuir a circulação do coronavírus em locais onde as pessoas circulam com mais frequência em Dourados

31 MAR 2020 - 07h:39 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

Espaços públicos e pontos estratégicos passam por desinfecção - Foto: Aparecido Frota Em Dourados, espaços públicos estão sendo limpos e passando por desinfecção. O objetivo é contribuir com a eliminação do novo coronavírus em lugares que têm potencialidade de contaminação. Ouça os detalhes:

