CONDIÇÃO ESPECIAL Espaçoso e tecnológico, conheça o novo Ford Territory Imponente por fora e sofisticado por dentro, o novo Ford Territory tem o acabame

28 OUT 2020 - 09h:17 Por Isabelly Melo

Com piloto automático com Spot and Go, câmeras 360º com Bird Eye View, tela multimídia HD Sync Touch de 10.1", teto solar panorâmico elétrico o novo Ford Territory tem tamanho de SUVs grandes.

Espaçoso e confortável

Imponente por fora, sofisticado por dentro, o novo modelo conta com elegância, com um design robusto e faróis, lanternas e luzes de condução diurna em LED. O Territory é sofisticado e espaçoso, com todo acabamento e conforto que um SUV deve ter.

O novo Ford Territory conta ainda com sistema de estacionamento automático, travas inteligentes, carregador de celular por indução.

Na Ford Auto Master, você encontra o novo Ford Territory com condição especial de lançamento, a partir de R$ 179.900 com taxa a partir de 0,69% A.M, 50% de entrada em 24 meses e ainda bônus de R$ 5.00,00 no seu usado. Confira o vídeo do novo Ford Territory: