VIAGEM DE SABORES Espaguete com molho de rabada, quer provar? Para preparar você não irá precisar de muitos temperos, basta usar os aromáticas que tiver a mão: alho, cebola, louro e tomates

2 JUN 2020 - 10h:23 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

Uma das delícias da carne bovina é a carne do rabo do boi, a peça conhecida no açougue como: rabada. A peça reserva extremo sabor por conta da quantidade de gordura e tecido conjuntivo, além do tutano que ficam entremeados aos ossinhos da rabada.

Para preparar você não irá precisar de muitos temperos, basta usar os aromáticas que tiver a mão (alho, cebola, louro, tomates), e colocar a carne com ossos na panela de pressão. Depois que ferver deixe mais 30 a 40 minutos cozinhando e aí você abre a panela, com todo cuidado e deixa reduzir o molho escumando a espuma de gordura que vai se formar. Pronto, a rabada está servida. E se não comerem rápido ou se sobrar uma carninha, desfie e complete um prato de massa com esta delicia.