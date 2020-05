COMPORTAMENTO: SEXO X PANDEMIA Especialista diz que a sexualidade está ligada ao empoderamento de cada um A jornalista Yorrana Della Costa desmitifica os tabus do sexo, enraizados pela sociedade patriarcal

27 MAI 2020 - 12h:47 Por Thais Cintra/Marcus Moura CBN

Você sabia que desde o início da pandemia a procura por produtos eróticos teve um aumento de 50% em todo Brasil? Pois é, a pesquisa é do site Mercado Erótico e aponta que houve mudança no comportamento dos consumidores que estão mais ousados. A CBN Campo Grande entrevistou a psicóloga Karina Brum, que também é gerente da loja de produtos eróticos Labareda. Ela revelou um aumentou na procura por “brinquedos” para apimentar as relações sexuais. “As pessoas estão mais libertas e procuram novidades para satisfazerem seus parceiros. Até nossos clientes ficam mais à vontade quando entram na loja, justamente por estarem de máscaras, e isso de uma certa forma nos ajuda financeiramente”, relatou a gestora.

O isolamento social imposto pelas autoridades mudou o comportamento das pessoas principalmente quando o assunto é sexo. A rotina dos brasileiros vem tomando forma diferente por estarem mais em casa. Em entrevista ao programa CBN Campo Grande desta quarta-feira (27), a jornalista e sexóloga Yorrana Della Costa, diz que a questão cultural colabora na construção de padrões pré-estabelecidos. “Quase nunca dentro da educação sexual ao longo da vida somos orientados a discutir sobre sexo e isso é consequência do sistema machista que nosso país está inserido”, pontua a especialista. Confira a matéria: