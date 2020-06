FINANÇAS Especialista destaca gestão financeira na pandemia Aumentar o controle financeiro e a clareza das informações ajuda em momentos de

16 JUN 2020 - 13h:24 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

Muita gente acredita que sabe o que é gestão financeira. Porém, na hora de administrar uma empresa acaba cometendo erros básicos que podem resultar em problemas diversos. São muitas as análises que a empresa precisa fazer e acompanhar para que não se saiba apenas o que é gestão financeira, mas como tirar o melhor proveito dela e evitar alguns erros.

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande desta terça-feira (16), o consultor empresarial, Rosenildo Sales destacou que toda empresa deve ter uma atenção especial com a gestão. Segundo ele, algumas perguntas podem servir de diagnóstico para saber se a empresa está atenta a essa necessidade.

Como andam as finanças da sua companhia? Onde estão concentrados mais investimentos? O que gera mais despesas e o que precisa de mais atenção em seu negócio para tomar decisões certeiras que levem ao sucesso? Esses questionamento podem indicar se a a empresa está tendo um controle real com relação à saúde financeira do negócio. Sales ainda destacou um Webinar que tratará do assunto de forma gratuita. O Webinar será às 15 horas (horário de Brasília e as incrições podem ser feitas pelo site mybio.top/fullcash. Confira: