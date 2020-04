EFEITO CORONA Especialista detalha MP sobre programa de manutenção de emprego Advogado Gabriel Haddad, em entrevista à rádio CBN, pontuou os principais trechos da Medida Provisória 936

2 ABR 2020 - 15h:35 Por Ginez Cesar/CBN

O governo federal instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e com isso abriu muitas possibilidades para empresas e funcionários adotarem várias possibilidades pra evitar cortes de salários e demissões. A norma estabelece o pagamento de um Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda e permite redução de jornadas e salários e a suspensão temporária de contratos de trabalhos. Segundo Gabriel Haddad, especialista em direito do trabalho, com a MP, o empregador poderá reduzir os salários dos funcionários desde que seja de forma proporcional à jornada de trabalho. Ficam permitidos cortes de 25%, 50% ou 70%, por até noventa dias. Confira os detalhes da entrevista: