CBN FESTAS E EVENTOS Especialista em transplante capilar dá dicas sobre técnica fio a fio Dr. Pedro Macluf Biberg, atua na área há mais de 18 anos

25 ABR 2020 - 11h:18 Por Redação/CBN

O entrevistado deste sábado (08), é o Dr. Pedro Macluf Biberg que falou sobre as novas técnicas de transplante de cabelo. O especialista também reforçou os cuidados com implantes e destacou a técnica fio a fio que traz mais naturalidade na estética do cabelo. Acesse o áudio: