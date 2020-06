EFEITO CORONA: TERCEIRA IDADE Especialista explica efeitos da Covid nos idosos Artigo da revista Nature revela que pessoas acima dos 59 anos têm cinco vezes mais chances de morrer por coronavírus

22 JUN 2020 - 12h:22 Por Redação/CBN

Apesar das chances de contágio serem as mesmas para todas as faixas etárias, o risco de agravamento da doença aumenta à medida em que a idade do paciente avança. Pesquisadores da Universidade de Hong Kong analisaram a relação entre idade e morte dos pacientes infectados na cidade chinesa de Wuhan, que foi o foco inicial da pandemia.

Em um artigo publicado em março de 2020 na revista Nature, eles constataram que pessoas acima dos 59 anos têm cinco vezes mais chances de morrer do que aquelas entre 30 e 59 anos.

"O motivo para esta maior fragilidade se deve às alterações sofridas pelo sistema imunológico à medida que a pessoa envelhece. Após os 60 anos, a resposta do organismo às infecções se torna mais lenta, ou seja: fica cada vez mais difícil para o sistema imunológico eliminar as células infectadas e transmitir os “sinais de alerta” para acionar os mecanismos de resposta imune" disse o médico geriatra, Ricardo Ramos, em entrevista à Rádio CBN nesta segunda-feira (22).