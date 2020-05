PROTEÇÃO À CRIANÇA Defensoria debate violência e direito infantil pela internet Em várias lives, especialistas estão trazendo conhecimento e questionamentos sobre os direitos das crianças

19 MAI 2020 - 11h:42 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra

Numa iniciativa inédita a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul está organizando uma série de "Lives" para debater e mostrar como funciona a rede de proteção às crianças e adolescentes no Estado. Em entrevista à radio CBN nessa terça-feira (19), a defensora pública e coordenadora do Nucelo de Proteção à Criança e ao Adolescente,

Débora de Souza Paulino, falou sobre as lives que estão sendo realizadas pelo Instagram da Defensoria, sempre às 17 horas, horário de Mato Grosso do Sul.

Os temas e participantes das lives retratam não só a violência, mas sim a educação sobre direitos e proteção à criança e adolescente. "É um assunto que precisa entrar nas casas e nas escolas. É um assunto que precisa ser conversado. A criança precisa saber, claramente o que é um abuso e que as pessoas não podem tocar em seu corpo", destacou. Confira e entrevista: