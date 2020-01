CULTURA Espetáculo Esparrela estreia na próxima semana Apresentações são gratuitas e vão ser realizadas no Espaço Teatral Grupo de Risco

7 JAN 2020 - 13h:37 Por Ingrid Rocha/CBN

O espetáculo Esparrela, do Grupo Teatral Palco Sociedade Dramática, estreia no dia 15 de janeiro em Campo Grande. As apresentações serão realizadas entre os dias 15 e 19 de janeiro e 22 e 26 de janeiro, no Espaço Teatral Grupo de Risco. Confira os detalhes sobre essa peça na entrevista com o ator e diretor da peça Espedito di Montebranco: