CULTURA Espetáculo “Tragédias.BR” estreia na Capital Peça aborda família, religião e imprensa na sociedade contemporânea brasileira

8 JAN 2020 - 19h:02 Por Ingrid Rocha/CBN

O espetáculo "Tragédias.br", do Grupo Casa, estreia nesta quarta-feira (08), em Campo Grande. A peça trata sobre a família, religião e imprensa na sociedade brasileira. A nova produção foi inspirada nas obras "Eles Não Usam Black Tie" de Guarniere (1958), "O Beijo no Asfalto", de Nelson Rodrigues (1960) e "O Pagador de Promessas", de Dias Gomes (1960). Confira a entrevista com o ator e diretor Fernando Lopes: