SALTO DEL GUAIRÁ Depósito de produtos contrabandeados é fechado por policiais Armazém era utilizado para guardar os produtos que seriam trazidos para o Brasil

7 FEV 2020 - 07h:28 Por Lílian Rech/Thais Cintra

Em ação conjunta com a Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (Senad), a Polícia Civil do Paraguai desarticulou um esquema de contrabando de diversas mercadorias na cidade de Salto Del Guairá, no Paraguai. Confira mais informações sobre a apreensão na matéria abaixo: