OPINIÃO CBN Esquenta o clima na Câmara Vereadores começam a questionar medidas da prefeitura municipal

22 MAI 2020 - 12h:40 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

Os debates acalorados na última sessão da câmara mostram que os vereadores começaram a levantar as pontas do lençol para ver o que está oculto ou não totalmente esclarecido em casos como as contratações de servidores temporários por meio do Proinc, voltado para a inclusão social.