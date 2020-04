SEGURIDADE Está na fila para receber auxílio-doença e não sabe o que fazer? Especialista explica Juliane Penteado, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, dá dicas para facilitar procedimento

15 ABR 2020 - 11h:00 Por Marcus Moura/CBN

Se você está na fila do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para recebimento do auxílio-doença e não sabe como vai funcionar o processo com as novas medidas do governo, nós conversamos com a coordenadora titular do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário no MS e Centro-Oeste, Juliane Penteado, que explica passo a passo do que é preciso fazer. Confira: