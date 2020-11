VIAGEM DE SABORES Esta semana acontece o Terra Madre Brasil 2020 Esta é sem dúvida uma oportunidade de reflexão e uma boa forma de aprender a valorizar nossos alimentos

17 NOV 2020 - 11h:05 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

Tenho uma notícia incrível pra dar pra vocês. De hoje 17/11 até o dia 22/11 acontece de forma gratuita o evento virtual: Terra Madre Brasil 2020, pelo canal do YouTube do Slow Food Brasil.

É extraordinário os sentidos e tesouros que a gastronomia de forma artesanal nos reserva. Faço parte do Movimento por alimentos bons limpos e justos desde o início deste século, e essa iniciativa que visa proteger e dar voz a ingredientes e processos alimentares pouco conhecidos nasceu na Itália nos anos 80, justamente como contraponto ao fast food e o consumo de alimentos procesados que acabam ferindo nossa saúde e afetando de forma drástica costumes alimentares tradicionais.

Esta é sem dúvida uma oportunidade de reflexão e uma boa forma de aprender a valorizar nossos alimentos.

Como mencionei, a participação é totalmente gratuita, no entanto convido-os a se inscreverem nas Oficinas do Gosto de Biomas e Ecossistemas de seu interesse, e receberem com antecedência a lista de ingredientes que serão utilizados por diversos cozinheiros e mixologistas, e a aprender novos preparos e receitas próprios da cultura alimentar brasileira.

Amanhã as 13:30 (horário de Brasília), darei uma aula de comida pantaneira, juntamente com o produtor de farinha de mandioca do pulador, o Jairo Arruda e a jornalista Sara Campos, falando sobre o bioma Pantanal.



Não perca esta oportunidade, faça sua inscrição e participe das oficinas gratuitas do Terra Madre Brasil 2020.

Apure os sentidos e bom apetite.