SEGURANÇA SANITÁRIA Estabelecimentos públicos e privados passam a ser obrigados a oferecer álcool em gel Lei sancionada nesta quarta-feira (14) é de autoria do deputado Barbosinha (DEM)

14 OUT 2020 - 20h:04 Por Marcus Moura/ CBN

A oferta de álcool em gel em estabelecimentos e espaços públicos e privados passou a ser obrigatório nesta quarta-feira (14) em Mato Grosso do Sul. A lei sancionada pelo governo do estado é de autoria do deputado barbosinha (DEM). Confira: