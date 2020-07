OPINIÃO CBN Estado aumenta vagas hospitalares para enfrentar o pico da pandemia Secretário de Saúde insiste que apesar do esforço é preciso manter atitudes de prevenção para reverter crescimento do número de casos

6 JUL 2020 - 11h:32 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

O enfrentamento da pandemia tem foco na prevenção, com o Estado insistindo em medidas que isolamento social que não estão sendo adotadas, e no enfrentamento com ampliação da estrutura hospitalar. Alguns leitos serão remanejados de cidades do interior diante da dificuldade das prefeituras em contratarem as equipes especializadas. Combater ainda depende muito mais de prevenção, insiste Geraldo Resende, contrário a protocolos que insistem em medicamentos cujos efeitos não são reconhecimentos como positivos, como a Ivermectina.