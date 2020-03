EFEITO CORONA Estado contratualiza mais 205 leitos de CTI e semi-intensivos Unidades serão preparadas para receber casos graves de pacientes com covid-19

19 MAR 2020 - 17h:27 Por Gabi Couto/CBN / Assessoria de imprensa

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realizou, nesta quinta-feira (19), uma reunião por videoconferência com os secretários municipais para alinhamento das ações de combate contra o coronavírus, para atualização dos números e também para anúncio das medidas do Governo de MS. O objetivo é unificar ações para efetivo resultado de contenção de propagação de vírus e no tratamento da doença.

Em destaque, o titular da pasta, Geraldo Rezende, anunciou o aumento em 30% no número de leitos de Unidade de Terapia Intensiva para o Estado. “Serão implantados 142 leitos novos de UTI, 25 de leitos semi-intensivos a implantar e mais 40 leitos clínicos, totalizando 205 leitos. “Estamos recebendo os pleitos de todas as macro e microrregiões do Estado. Vamos dar uma resposta efetiva a todos”, declarou Rezende aos representantes que compõe a Comissão Intergestora Bipartite (CIB).

Christinne Maymone, que é secretária-adjunta da pasta, salientou a importância de todos os envolvidos nas áreas da saúde, principalmente, no que diz respeito a diminuição de riscos e gerenciamento nas unidades de saúde locais. “Sabemos da gravidade da atual situação, daremos prioridade a todos os municípios na distribuição de álcool em gel e EPI’s – equipamentos de proteção individual”.

Na reunião, outro tema bastante abordado foram que as medidas de combate à dengue que não serão interrompidas, considerando a gravidade da enfermidade e o alcance em todo o Estado. Nesse sentido, Christinne afirmou que serão divulgados materiais de informação tanto sobre o coronavírus como em relação ao mosquito Aedes aegypht. “Vamos atuar na prevenção simultânea”.

Combate a Fake News

Durante a reunião, a secretária-adjunta orientou que os representantes municipais ajudem no combate ao fake news, utilizando e divulgando os canais oficiais sobre o assunto, tais como o site da própria secretaria – http://www.coronavirus.ms.gov.br/ e que acompanhem as transmissões ao vivo nas redes sociais oficiais do Governo de MS, onde serão atualizadas a situação da pandemia em todo o Estado, de segunda à sexta-feira, no facebook: @GovernodeMatoGrossodoSul

https://www.facebook.com/GovernodeMatoGrossodoSul/ ou pelo Instagram: @governoms

https://instagram.com/governoms?igshid=f66kgyn0mwwc